Stop ou Encore du 30 juillet 2016

publié le 29/07/2016 à 18:00

Eric Jean-Jean aux commandes de l'émission tout l'été

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore" au 32.10. Au programme ce matin : Louane nous enchantera avec "Avenir" ou encore "Jour 1". On retrouvera aussi Michel Polnareff avec ses plus grands tubes : "Goodbye Marylou", "Holidays", "L'amour avec toi"...



Et un petit bout de femme qui nous présente un extrait de son nouvel album avec Vianney : Joyce Jonathan, sur "Les filles d'aujourd"hui" !

Eric Jean Jean vous propose de jouer au 3210 pour gagner une collection BDMUSIC aux éditions RTL.

Parmi les artistes de cette collection, retrouvez Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg, Nina Simone... et bien d'autres ! Le pack contient 1 CD Best Of, 1 BD illustrée et une biographie de l'artiste.



A vous de jouer et de voter au 3210 ou par sms 74 900.



Louane occupe la première place du classement des meilleures ventes de disques en France en 2015 Crédit : NICOLAS MAETERLINCK / BELGA / AFP

Michel Polnareff sur scène à Épernay le 30 avril 2016. Crédit : Bertrand GUAY / AFP

Joyce Jonathan, Vianney - Les filles d'aujourd'hui (Clip officiel)