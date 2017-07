"Stop ou Encore" du 29 juillet 2017

publié le 28/07/2017 à 12:50

Eric Jean-Jean aux commandes de l'émission tout l'été

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore" au 32.10 ou par sms au 74900 ! Au programme ce matin : Vianney avec son titre "Je m'en vais", extrait de la compilation LES ARTISTES RTL 2017, tous vos tubes préférés du moment sur un double CD idéal pour vos vacances ! et Katy Perry avec son tube "Chained to the rhythm", premier extrait de Witness, son nouvel album.

"Summer of fish'n'chips"



Eric Jean Jean vous propose de jouer au 3210 pour gagner une collection de 5 albums d'artistes issus de la compilation du programme TV d'Arte "Summer of fish'n'chips"





A vous de jouer et de voter au 3210 ou par sms 74 900 !





