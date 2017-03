Simon & Garfunkel et Jane Birkin dans le Stop ou Encore du 26 mars 2017

publié le 24/03/2017 à 14:40













Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Simon & Garfunkel, avec notamment le titre mythique "Mrs Robinson", chanson emblématique du film "Le lauréat" succès cinématographique de l'année 1967! Retrouvons ensuite Jane Birkin, qui a sorti hier, un nouvel album de reprises Serge Gainsbourg "Le Symphonique" et découvrez une reprise de cet album "La Javanaise" par Jane Birkin... Replongez-vous ensuite au cœur des tubes de l'année 2005: Sinsemilia, Daniel Powter, Grégory Lemarchal.........A vous de voter sur rtl.fr !







En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, à l'occasion de la réédition de l'album de Paul McCartney "Flowers in the dirt", remportez un double CD, et un Double Vinyl, et un grand gagnant remportera en plus, un coffret Deluxe, comprenant 3 CD, un DVD, ainsi qu'un livre de notes manuscrites de Paul McCartney et le catalogue de l'exposition de Linda McCartney... A vos téléphones: 3210



