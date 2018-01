publié le 19/01/2018 à 23:12

Le célèbre photographe franco-brésilien Sebastiao Salgado a été élu à l'Académie des Beaux-Arts en décembre dernier. L'artiste est reconnu pour ses photos en noir et blanc. "Le noir et blanc nous permet d'aller beaucoup plus loin dans la pénétration des sujets que l'on photographie", explique-t-il.



Toute sa carrière, l'artiste l'a concentrée sur quelques thèmes seulement : les migrants, les travailleurs, les femmes, les Indiens d'Amazonie. Ces derniers seront d'ailleurs l'objet de son prochain projet. "En réalité, j'ai commencé à photographié les communautés indigènes de l'Amazonie en 2013 et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qu'il fallait faire", explique Sebastiao Salgado.

Le dernier contact avec cette tribu a été effectué en 2015. "C'est dans l’extrême-nord-ouest du Brésil que l'on a le plus grand nombre d'Indiens isolés. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais été contactés. Dans la forêt amazonienne, on a à peu près une centaine de groupes. Pas des grands groupes, mais des groupes de 300/400 personnes qui n'ont jamais été contactés. C'est fabuleux de penser que nous, êtres humains qui vivons dans le IIIe millénaire, on peut vivre avec notre préhistoire".