Science et humour aux Grosses Têtes

Best of 11.08.17

publié le 11/08/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui ne fait pas de chichi et qui évite d'en prononcer aussi… Isabelle Mergault.

Une Grosse Tête qu'on ne va plus taquiner sur son poids, parce que franchement c'est lourd… Caroline Diament.



Une Grosse Tête qui présente des émissions sur l'Histoire pour battre des records historiques d'audience…Christine Bravo.



Une Grosse Tête qui me donne parfois l'impression d'être le professeur Gustave Latouche face à 6 élèves Ducobu…Elie Semoun.



Une Grosse Tête qui vient du Mans mais qui n'a pas besoin d'être sur le circuit pour y faire des têtes à queues… Steevy.



Une Grosse Tête qui est comme les oignons on aime bien le faire revenir… Jean-Pierre Coffe.





