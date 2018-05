Scandale sexuel : le prix Nobel de littérature 2018 reporté d'un an

et AFP

L'Académie suédoise a annoncé vendredi le report du prix Nobel de littérature 2018, une première depuis près de soixante-dix ans, après les révélations d'accusations de viols et agressions visant l'époux français d'une immortelle. "Le prix Nobel 2018 de littérature sera désigné et annoncé en même temps que le lauréat 2019", a annoncé l'institution dans un communiqué.



L'affaire a éclaté en novembre dernier quand le quotidien suédois Dagens Nyheter a publié les témoignages de 18 femmes affirmant avoir subi des violences ou des faits de harcèlement sexuel du Français Jean-Claude Arnault, mari de Katarina Frostenson, membre de l'Académie suédoise.

Une académicienne ayant pris la parole et affirmé que Jean-Claude Arnault avait "harcelé et agressé des académiciennes, des femmes d’académiciens, ainsi que certaines de leurs filles et des salariées de l’Académie suédoise" a été priée de quitter son poste.

L'épouse de l'accusé, ainsi que d'autres académiciens ont depuis quitté leur poste. Ils n'étaient plus que 11, or les statuts imposent que 12 élus se prononcent pour décerner le prix Nobel.