Révélations et Raymond Devos Histoires de rire

publié le 29/07/2017 à 23:00

Jean-Fi Janssens, le ch'ti ancien stewart qui a éclaté aux Grosses Têtes, triomphe maintenant sur scène avec un spectacle très autobiographique. Il joue dans les prochains jours à Mulhouse puis à la rentrée au festival L'Air d'en Rire en Vendée.

Chroniqueur régulier de l'émission de Stéphane Bern, Oldelaf est l'homme qui met l'humour en chanson. Sa Tristitude est devenue un classique et il travaille en ce moment sur son troisième album.

Arnaud Demanche a été un des créateurs de la cérémonies de Gérard, avant de se lancer dans le one man show

Gil Alma est l'un de nos chers voisins, dont les tribulations de l'immeuble amusent les télespectatuers de TF1 après le journal de 20h00. Il est en tournée avec son spectacle "La vie est belle" . Il fait notamment le gala d'ouverture du Festival M'Rire à Marseille, le 27 juin.

Nadai Roz est une sorte de bombe comique que l'on a pu voir dans le téléfilm de M6 "Bienvenue à Nimbao". Elle est sur la scène du festival Morges sous rires lundi 19 juin.

Puis ce sera une heure consacrée à un pilier de l'humour,Raymond Devos

Lui c’était un mime qui savait tout faire, Raymond Devos le clown équilibriste, le jongleur de mots et d’absurde ! Il nous a quitté il y a 10 ans, son humour si particulier fait toujours mouche.

Retrouvez Laurent Boyer pour un pur moment de bonheur. Pour vous, il revient sur les carrières des grands humoristes de la scènes française. Rire, joie et bonne humeur rythment ce rendez-vous inédit.



JeanFi Janssens en tournée dans toute la France avec son one-man-show

Oldelaf dans "À La Bonne Heure !"