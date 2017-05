publié le 12/05/2017 à 10:55

"Un certain climat" est une compilation de dessins que René Pétillon a réalisé pour le Canard enchaîné pendant le quinquennat de François Hollande. Un quinquennat où a régné un certain climat dans tous les domaines, d'où le titre de cet album édité par Dargaud. Pour ne pas faire de jaloux, René Pétillon a regroupé ses dessins par ordre alphabétique. Cela commence par A comme Afrique, ça se termine par Z comme Zadiste, en passant par T, comme Tapie, Trierweiler ou Trump, qui sont tous les trois d’une tendresse torride. On voit Donald Trump présenter son colistier ultra réac à ses électeurs en disant : “Vous allez l'adorer, il est pire que moi".



Il faut de l'esprit pour réussir un bon dessin, mais aussi une bonne dose de sincérité : "Si on est indigné, touché par un sujet, je pense que le dessin sera meilleur. Mais cela devient compliqué, car on ne peut pas travailler uniquement sur l'indignation. Il faut trouver un angle qui soit drôle. Comment à la fois faire passer une sincérité et un décalage", confie René Pétillon.

La presse comme source d’inspiration

La presse est la principale source d'inspiration de René Pétillon. Il la lit en détail et chaque lundi, il réalise des dessins autour des thèmes qui lui paraissent incontournables. Dessins qu'il envoie aussitôt au Canard Enchaîné. Le rédacteur en chef lui propose parfois des thèmes, mais c’est en se mettant au travail que l'inspiration arrive, ou non. Faire rire, ça n’est pas drôle tous les jours, mais quand ça marche, René Petillon avoue qu’il lui arrive de rire à ses dessin. "En fait; le dessin qui me fait rire, c'est l'idée inattendue (...) Il y a deux personnages que j'ai adoré traiter : Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac parce que c'était le roi de la mauvaise foi et Sarko à cause de ses retournements et ses loopings."

En découvrant les dessins de Pétillon édités par Dargaud, on pardonnerait presque à la politique d’être aussi envahissante, violente et décevante. C’est un des grands chroniqueurs de notre époque. Avec lui, on en arriverait presque à trouver cette époque formidable.