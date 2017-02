RENAUD et RIHANNA dans le Stop ou Encore du 4 février 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez Stop ou Encore de Vincent Perrot du 4 février 2017

Crédit : Elodie Grégoire Vincent Perrot

par Vincent Perrot publié le 03/02/2017 à 13:43

Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour RENAUD, avec notamment le titre "Héloïse", nouvel extrait de son dernier album "Renaud"... Renaud qui est actuellement en tournée à travers la France, tournée qui s'achèvera les 18 et 19 mai 2017 au Zenith de Paris... Place ensuite à Rihanna et découvrez ainsi son nouveau tube "Love on the brain", extrait de son dernier album "Anti", sorti en 2016... Nous vous proposons également de voter Stop ou Encore pour Florent Pagny... A vous de voter sur rtl.fr !



En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, vous pourrez remporter vos places pour assister à l'un des concerts de RENAUD, durant sa tournée "Phenix Tour". A vos téléphones: 3210

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Crédit : Romain Boé de Sipa Press pour RTL Florent Pagny est juré à "The Voice" depuis 2012

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.