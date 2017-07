Raids aventure et assistance en pleine nature

et Charles Deluermoz

publié le 22/07/2017 à 10:00

Cet été, Louis Bodin repart à la conquête de nouveaux espaces, afin de faire voir, de regarder et de découvrir notre monde différemment. Chaque samedi, il abordera notre planète d'un point de vue nouveau, à travers de grands témoins qui raconteront la manière dont ils explorent notre environnement.



Que ce soit en montagne, en mer ou dans le ciel, il existe d'innombrables moyens de parcourir le globe et des zones inédites restent encore à découvrir et à partager.

Aujourd'hui, notre émission sera consacrée aux raids, accessibles à tous, afin de découvrir notre planète en se dépassant.



Pour en parler, nous retrouverons Karine Baillet, championne de raids aventure, accompagnée de Sonia Popoff, médecin urgentiste qui a apporté son aide dans de nombreux raids à travers le monde.

Karine Baillet

Karine Baillet est championne de raids aventures, elle a parcouru des milliers de kilomètres à travers la planète, traversé de nombreuses contrées et participé à de multiples aventures sportives et humaines (Raid Gauloises, Touquet Raid Pas de Calais, Raid Réunion d’Aventures, Touquet Raid Amazone…).

Sonia Popoff

Médecin urgentiste, Sonia Popoff a encadré de nombreux raids aventures et assistance sur des tournages TV en pleine nature, avec Nicolas Hulot notamment.

Toute l'équipe de l'émission vous remercie. Pensez à préserver notre merveilleuse terre, la mer, les océans et leurs occupants. Rendez-vous la semaine prochaine.