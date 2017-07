Qui était Barbara Weldens, la chanteuse française décédée en plein concert ?

et AFP

publié le 20/07/2017 à 17:15

Elle n'avait que 35 ans. La chanteuse française Barbara Weldens est décédée en plein concert, mercredi 19 juillet. Alors qu'elle se produisait dans une église à Gourdon, dans le Lot, la jeune femme, qui participait au festival Léo Ferré, s'est effondrée sur scène.



Dépêchés sur place, les secours ne sont pas parvenus à la réanimer. Selon les premières constatations, Barbara Weldens aurait été victime d'une électrocution. Le matériel présent sur scène devra être inspecté afin de déterminer s'il y a eu dysfonctionnement. Une enquête a été ouverte pour "recherche des causes de la mort" et "on verra dans les prochaines semaines si une requalification est nécessaire", a précisé le parquet à l'AFP.

Sur Twitter, la jeune femme se décrivait comme une "chanteuse, auteur de spectacles vivants, cabarets, pianiste et artiste de cirque à [ses] heures". Si l'on en croit son site internet, Barbara Weldens avait depuis son plus jeune âge une passion pour l'écriture. "Toute petite", elle griffonnait déjà des poèmes. Quelques années plus tard, ses proses avaient laissé place à des chansons.

Des dates prévues

Fervente admiratrice de Jacques Brel et de Barbara, la jeune femme avait trouvé son style dans l'univers de la chanson française. En 2016, elle avait d'ailleurs remporté le 1er prix au Concours Jeunes Talents du Festival Jacques Brel ainsi que le prix Révélation Scène de l’Académie Charles Cros. En février 2017, son rêve s'était concrétisé avec la sortie de son premier album intitulé Le Grand H. Elle commençait tout juste à se faire un nom dans le monde de la variété.



Barbara Weldens devait se produire en France et en Belgique dans les mois qui viennent.