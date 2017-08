Première rencontre entre Cristina Cordula et Christine Ockrent

Best of 08/08/17

publié le 08/08/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête brésilienne mais qu'on n'a pas besoin de corrompre pour qu'elle vienne ici… Cristina Cordula.

Une Grosse Tête reine de l'information qui a toujours fait attention à ses sujets… Christine Ockrent.



Une Nouvelle Grosse Tête qui peut être le neveu de Rameau au Théâtre ou Robespierre au cinéma…Nicolas Vaude.



Une Grosse Tête qui a cartonné avec ses petites annonces et qui a trouvé un bon coin à RTL… Elie Semoun.



Une Grosse Tête dont le catalogue des réparties fait que tout le monde le redoute…Laurent Baffie.



Une Grosse Tête qui a donné vie au Chat en BD et vient lui donner sa langue à la radio…Philippe Geluck.



Cristina Cordula Crédit : FRED DUFOUR / AFP

