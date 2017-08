Pierre Bénichou vous présente son nouveau livre

Best of 25.08.17

publié le 25/08/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui dévore toutes les questions et arrive parfois à recracher une réponse…Caroline Diament

Une Grosse Tête qui publie « Il est temps de choisir sa vie » et la preuve elle a aussi choisi d’être avec nous… Sophie Davant



Une Grosse Tête qui publie "Les absents, levez le doigt!" pour contredire tous ses amis qui lui disaient qu'il n'était pas le dernier…Pierre Bénichou



Une Grosse Tête qui muscle ses propos à coup de séance d'hebdo…Franz-Olivier Giesbert



Une Grosse Tête qui fait du stand-up au Grand Point Virgule et qui fait rire sans Point d'Interrogation…Mustapha El Atrassi



Une Grosse Tête qui sait que dans la vie il y a des hauts et des bars… Jean-Jacques Peroni



Pierre Benichou dans Les Grosses Têtes Crédit : Sipa Press / RTL

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.



Bonne chance !