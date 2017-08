Pierre Bénichou s'offre une petite sieste dans les Grosses Têtes

Best of 15.08.17

publié le 15/08/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui de la "Case Trésor" au "Cékoidon" en passant par "Casino Parade" a depuis longtemps remplacé les lettres ADN par RTL… Fabrice

Une Grosse Tête grande habituée de la radio, la preuve, il n'a fallu que 20 minutes hier pour lui expliquer le principe de l'invité mystère… Sophie Garel



Une Grosse Tête qui remplit les salles partout où il passe mais maintenant il aimerait bien en trouver une propre… Fabrice Eboué



Une Grosse Tête qui m'a dit que je méritais d'obtenir le Prix Nobel de la Paix parce que je ne lui ai pas fait croiser Christine Bravo depuis une semaine… Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui a lancé un jour : "Quand je vois la guillotine et ta gueule, je suis du côté de la guillotine"... Pierre Bénichou



Une Grosse Tête qui s'improvise végétalienne chaque soir au théâtre de la porte St Martin, mais comme un rire vaut un steak, son public carnivore part quand même rassasié… Chantal Ladesou.

Pierre Benichou dans Les Grosses Têtes Crédit : Sipa Press / RTL

