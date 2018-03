Pierre Bénichou en grande forme

publié le 31/08/2016 à 18:00

Une Grosse Tête qui écrit le portrait de Pierre Bénichou pour la dernière page de Libération. Pedro le Roi du Tango vu par une Argentine…Marcela Iacub.

Une Grosse Tête qui a réussi à voler la vedette à Emmanuel Macron, si vous lisez Libé en commençant par la fin…Pierre Bénichou.

Une Grosse Tête qui se dit: s'il faut attendre aussi longtemps pour faire la dernière page de Libé, j'ai bien fait de commencer maintenant…Waly Dia .



Une Grosse Tête qui pense que RTL n'est pas la seule planète rouge où il y a de la vie.…Grichka Bogdanov.



Une Grosse Tête qui publie son premier roman "Le Devoir avant tout", demain dans toutes les librairies… du Mans.…Steevy Boulay.



Une Grosse Tête sur la route du retour mais qui n'a évité aucun bouchon cette été… Jean-Jacques Peroni.



