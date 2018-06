publié le 04/06/2018 à 11:48

L'homme aux plus de 210 millions de livres vendus dans le monde fait son retour en librairie. Après son roman L'Alchimiste, Paulo Coelho présente en exclusivité son nouveau livre Hippie, qui sortira ce mercredi 6 juin aux éditions Flammarion.



On découvre un roman vrai, le plus autobiographique de ses ouvrages puisque l'auteur brésilien y raconte pour la première fois ses folles années Hippies. Une incroyable odyssée qui démarre chez lui, au Brésil, à l'époque d'une dictature militaire. Porter des cheveux longs et des chemises à fleurs suffit là-bas à vous jeter en prison et à subir la torture. "Je n'ai jamais raconté ça parce que c'était les pires jours de ma vie", raconte l'écrivain très ému.

Après ses séjours dans les prisons de la dictature brésilienne, Paulo Coelho fuit son pays et rejoint - comme des milliers d'autres hippies - Amsterdam, l'un des hauts lieux de la génération Peace & Love. "Les gens venaient du monde entier pour se rencontrer, pour parler, pour partager. Et là on voit la solidarité", se souvient-il. "À partir du moment où vous passez la douane, vous êtes au paradis".

Mais la quête intérieure et spirituelle des jeunes gens de l'époque ne s'arrête pas à la musique. Comme la plupart de ses camarades, le hippie Coelho est attiré par les paradis artificiels. "J'ai consommé toutes les drogues de mon époque", avoue-t-il. "Mais il y a une chose très dangereuse avec les drogues, elles tuent la chose la plus importante que vous avez : votre pouvoir de décision".