Patrick Bruel rencontre Katy Perry dans le Stop ou Encore du 18 mars 2017

publié le 17/03/2017 à 16:23















Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Patrick Bruel qui sera au Festival Face & si le 8 Septembre prochain! Autre registre, ça sera Katy Perry qui tentera de vous séduire avec son nouveau tube "Chained to the rhythm". Yannick Noah essayera de prendre la main avec ses plus grands tubes. A vous de voter sur rtl.fr !



En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, un gagnant remportera 2 places VIP pour le pitwalk aux 24h du Mans (85ème édition) les 17 et 18 Juin prochain.

Votre pass V.I.P PITWALK vous permettra d’accéder aux Paddocks, et un accès temporaire à la PIT LANE avant les essais et le départ de la course… »



Alors à vos téléphones : composez le 3210 !





Patrick Bruel est le président du jury des Miss France 2015 Crédit : KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Katy Perry pète un plomb à l'aéroport !

Yannick Noah, le 2 juin, dans le studio de RTL Crédit : Fréderic Bukajlo / Abacapress pour RTL

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.