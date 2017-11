Patrick Bruel et Tears For Fears dans le Stop ou Encore du 18 novembre 2017

Johnny Hallyday : un album de reprise avec Patrick Bruel, Kendji Girac et Louane

publié le 17/11/2017 à 09:55

Ce matin dans votre Stop ou Encore, votez pourPatrick Bruel et découvrez ainsi sa reprise de Johnny Hallyday "J'ai oublié de vivre", extrait de l'album "On a tous quelque chose de Johnny", un album RTL où vous retrouverez 15 des plus grands artistes français rendre hommage aux grands tubes de Johnny!



Johnny

Place ensuite à Tears For Fears, l'un des groupes culte du genre New-Wave des années 80! Ils sont de retour avec un album Best-of "Rule the World" qui inclut 2 titres inédits..



Tears For Fears

A vous de voter également Stop ou Encore pour Eddy Mitchell...Et écoutez un extrait de son nouvel album "La même tribu", un album de duos sur lequel Eddy Mitchell invite tous ses amis, de Johnny Hallyday à Calogero en passant par Jacques Dutronc, Renaud, Julien Clerc et bien d'autres encore...





La pochette du nouveau Eddy Mitchell "La Même tribu" Crédit : Universal / Polydor





En votant ce matin, vous pourrez remporter un coffret Warner "Voyage dans l'espace" comprenant 3 DVD: "Interstellar", "Gravity" et "2001: L'Odyssée de l'espace"



warner

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

