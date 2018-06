Pasxcal Obispo et Eric Clapton dans le Stop ou Encore du 10 juin 2018

publié le 08/06/2018 à 10:26

Ce matin votre Stop ou Encore vous propose de découvrir le nouveau titre de Pascal Obispo "Chante la rue chante", qui annonce la sortie prochaine d'un nouvel album aux tonalités rock, mais aussi une grande tournée pour la fin de l'année! A suivre de près.......A vos téléphones 3210, ou sms 74900...

Pascal Obispo, invité de RTL, lundi 02 décembre 2013 Crédit : Damien Rigondeaud / RTL.fr



Ce matin dans Stop ou EncoreEric Clapton... En mars dernier est sorti "Life in 12 Bars", la bande originale d'un nouveau documentaire consacré à Eric Clapton... Le film sortira au second trimestre 2018... L'occasion ce matin d'écouter "Layla", "Tears in heaven" etc... Que des tubes mythiques... A vos téléphones 3210, ou sms 74900...



Life-in-12-bars



Ce matin votre Stop ou Encore retrouvez Enzo Enzo, qui est à l'affiche avec Laurent Viel du spectacle musical caustique "Chacun sa famille" dans lequel elle interprète entre autres "Juste quelqu'un de bien", auréolée de 2 Victoires de la Musique... Le spectacle sera au Théâtre de dix heures à Paris le 18 juin 2018 et au Festival Off d'Avignon du 6 au 29 juillet... Prenez note!.. N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.

ChacunSaFamille_800x1200px_Affiche_Web-500x760



En votant ce matin dans Stop ou Encore pour les artistes programmés, remportez vos places pour la projection dans de très nombreux cinémas en France le 15 juin, du dernier concert événement de Johnny Hallyday enregistré à Bruxelles! Diffusé en "LightVibes", en immersion sensorielle, avec RTL! On vous attend au 3210 ou par sms au 74900.





johnny

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.