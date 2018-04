Pascal Obispo et Roger Waters dans le Stop ou Encore du 14 avril 2018

publié le 13/04/2018 à 10:41

Ce matin dans Stop ou Encore en votant pour Pascal Obispo, écoutez la version 2018 de "Sa raison d'être" à l'occasion des 20 ans de la chanson, qui réunit 40 artistes. Chanson du Sidaction 2018! A vos téléphones 3210, ou sms 74900...

Pascal Obispo, invité de RTL, lundi 02 décembre 2013



Ce matin dans Stop ou Encore votez pour Roger Waters et Pink Floyd. Roger Waters sera en concert en France! Avis aux fans: le 9 mai à Lyon, les 8 et 9 juin à la U Arena de Nanterre et le 16 juin à Lille....A vos téléphones 3210, ou sms 74900...

Roger Waters pendant sa tournée "The Wall"



Ce matin votre Stop ou Encore vous propose de voter pour Patrick Fiori et d'écouter ainsi, son duo avec Soprano "Chez nous (Plan d'Abou, Air Bel)".. Patrick Fiori qui démarre une tournée en mai 2018, qui passera par l'Olympia le 27 mai! N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.



Patrick Fiori dans Le Grand Studio RTL

En votant ce matin, Stop ou Encore pour les artistes programmés, gagnez vos places pour assister au concert de Roger Waters en France. Vous choisissez la date entre: Le 9 mai à Lyon; les 8 et 9 juin à la U Arena de Nanterre et le 16 juin à Lille... On vous attend au 3210 ou par sms au 74900.







Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

