Pascal Obispo et Amy Winehouise dans le Stop ou Encore du 15 avril 2017

Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Pascal Obispo, qui signe avec Christophe Barratier une nouvelle comédie musicale ;"Jésus, de Nazareth à Jérusalem", à découvrir au Palais des Sports de Paris en octobre et novembre 2017, puis en tournée à travers la France... Place ensuite à Amy Winehouse, avec notamment des extraits de son album "Back to black", album de tous les records avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde... Découvrez la toute nouvelle chanson de Maxime Le Forestier "Vieille dame" qui annonce la sortie d'un prochaine d'un nouvel album! A vous de voter sur rtl.fr ou au 3210!







