Oprah Winfrey vend un tableau de Klimt pour 141 millions d'euros

publié le 17/02/2017 à 15:40

La célèbre présentatrice américaine Oprah Winfrey a empoché le pactole en vendant une œuvre du peintre autrichien Gustav Klimt à un collectionneur privé en Chine pour 141 millions d'euros (150 millions de dollars). Elle réalise ainsi un bénéfice de 58,2 millions d'euros. La vedette avait acquis "Portrait d'Adèle Bloch-Bauer II" en novembre 2006 via la société de vente aux enchères Christie's pour 82,5 millions d'euros. Depuis, sa valeur a augmenté de 71% selon Bloomberg.



L'œuvre est aujourd'hui exposée à côté de la célèbre version "Portrait d'Adèle Bloch-Bauer I" dans la Neue Galerie à New York. La première peinture à l'huile a été achetée en 2006 à 127 millions d'euros par Ronald Lauder, un collectionneur d'art américain.

Ces deux tableaux représentent Adèle l'épouse de Ferdinand Bloch-Bauer, un riche industriel qui est devenu le mécène de Gustav Klimt. Cette femme est le seul modèle que l'artiste a peint deux fois. Gustav Klimt est l'un des grands maîtres et fondateur de la Sécession de Vienne, courant artistique qui se caractérise par des formes organiques et une abondance de courbes. Les thèmes récurrents chez Klimt sont les femmes nues et les allégories des mythes antiques.