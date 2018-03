On est fait pour s'entendre

Nolwenn Leroy et Kool and The Kang dans le Stop ou Encore du 28 mai 2016

Une mésentente entre le Soleil et Mars s’installe pour quelques jours, si vous êtes de la fin du 3e décan vous ne serez pas à prendre avec des pincettes, ou fiévreux. Avec Mars, on ne sait jamais...

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. Vous pouvez aussi peser sur la programmation de l'émission en votant toute la semaine et jusqu'à la dernière minute pour les prochains artistes en compétition (sur rtl.fr). C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner des montres RTL.

Kool and the Gang

Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Nolwenn Leroy qui est cette année la marraine des 42ème rencontres d'Astaffort organisée par Francis Cabrel, Kool and the Gang et aussi Charlélie Couture qui a récemment sorti son nouvel album intitulé Lafayette . Pour le choix des auditeurs, choisissez entre les Fréro Delavega et Kendji ! A vous de voter sur rtl.fr !

Nolwenn Leroy et Kool and The Kang dans le Stop ou Encore du 28 mai 2016

REPLAY - Aujourd'hui vous voterez en direct, jusqu'à 10h50, afin de choisir l'artiste que vous souhaitez écouter après le flash de 11h00. Le duel du jour oppose les Fréro Delavega à Kendji, à vous de voter en direct sur rtl.fr Écoutez ou réécoutez Stop ou Encore de Vincent Perrot du 28 mai 2016.

