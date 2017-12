Nolwenn Leroy et Joe Cocker dans le Stop ou Encore du 23 décembre 2017

publié le 22/12/2017 à 11:37

Ce matin dans votre Stop ou Encore, votez pour Nolwenn Leroy avec "Trace ton chemin", le deuxième extrait de son dernier album "Gemme", ainsi que sa reprise hommage à Johnny Hallyday "Quelque chose de Tennessee"....Téléphone: 3210... sms au 74900!



Nolwenn Leroy dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA / RTL

Place ensuite à Joe Cocker, à qui votre Stop ou Encore rend hommage ce matin... Ce monstre du rock et du blues britannnique nous quittait le 22 décembre 2014. L'occasion d'écouter certains de ses nombreux tubes "Unchain my heart", "You are so beautiful".....N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.



Joe Cocker

A vous de voter également Stop ou Encore pour Claudio Capéo qui cartonne dans les ventes albums! Vous écouterez des extraits de son dernier album, comme par exemple "Riche". Titre que vous retrouvez d'ailleurs sur le compilation de 3 CD "Les Hits RTL 2017", tous les hits de l'année!.A noter que sa tournée 2018 passera par le Zenith de Paris le 16 mars. N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.

Claudio Capeo dans Le Grand Studio RTL Crédit : Romain Boé / SIPA / RTL

En votant ce matin, vous pourrez remporter un coffret DVD Warner "Game of Thrones", ou encore une platine vinyle avec la réédition en 33 Tours du succès de Prince "Purple rain", mais aussi une smartbox "Emotions extrêmes" ou "Châteaux et gastronomie"... A vos téléphones.... 3210 ou 74900 par sms!



Le coffret des saison 1 à 7 de "Game of Thrones" (108€ pour l'édition Blu-ray) Crédit : HBO

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.