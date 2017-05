Nolwenn Leroy et Charlie Puth dans le Stop ou Encore du 6 mai 2017

publié le 05/05/2017 à 11:24



Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Nolwenn Leroy, avec son nouveau single "Gemmes", qui annonce un nouvel album pour l'été! Découvrez ensuite le dernier titre de Charlie Puth "Attention", single des plus entrainants! Encore de la nouveauté ce matin avec Julien Doré et "Coco câline" le 3ème extrait de son dernier album "&". Il est actuellement en tournée dans toute la France... Tournée qui s'achèvera le 15 décembre 2017 à l'AccorHotels Arena de Paris... Votez également pour The Pretenders qui reviennent sur scène le 26 juin à la Salle Pleyel à Paris! A vous de voter sur rtl.fr !







En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés vous pourrez remporter vos places pour une des dates du Festival De Nîmes avec une programmation exceptionnelle: Les Vieilles Canailles, The Pretenders, Renaud, Zucchero, Julien Doré, Les Insus.... et bien d'autres encore! Cerise sur le gâteau: Une nuit dans un hôtel 3* vous attend ensuite... !A vos téléphones: 3210



Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

