Mylène Farmer et Corneilledans le Stop ou Encore du 20 mai 2018

publié le 18/05/2018 à 10:26

Ce matin dans Stop ou Encore votez pour Mylène Farmer, qui est numéro 1 des ventes avec son nouveau single "Rolling Stone"... Et annonce la sortie de son nouvel album pour cet automne... Patience......A vos téléphones 3210, ou sms 74900...

Mylène Farmer prépare son retour en musique et au cinéma en 2018 Crédit : VALERY HACHE / AFP



Ce matin dans Stop ou Encore découvrez le nouvel album de Corneille "Love & Soul", sorti hier! Album de reprises des chansons du répertoire international des années 80, par exemple "Smooth operator"... Ne loupez pas son live dans le Grand Studio RTL d'Eric Jean-Jean le samedi 26 mai à 15h et à 23h!...A vos téléphones 3210, ou sms 74900...

"Love & Soul", le nouvel album de Corneille



Ce matin votre Stop ou Encore rend hommage à Georges Moustaki qui nous quittait le 23 mai 2013...L'occasion d'écouter quelques unes de ses chanson inoubliables: "Le métèque", "Les eaux de Mars"; "Ma solitude"....



Hommage à Georges Moustaki

En votant ce matin, Stop ou Encore pour les artistes programmés, gagnez vos pass de 2 jours pour assister au Festival Lollapalooza les 21 et 22 juilet à l'Hippodrome de Longchamp... Un programmation exceptionnelle: Depeche Mode, Gorillaz, Rag'N'Bone Man... etc On vous attend au 3210 ou par sms au 74900.







Festival

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.