Michel Delpech et Phil Collins dans le Stop ou Encore du 7 janvier 2018

Ce matin dans votre Stop ou Encore, rend hommage à Michel Delpech, qui nous quittait le 2 janvier 2016... Avec un de ses plus grands tubes "Le chasseur", mais aussi "Quand j'étais chanteur" "Wight is Wight"....



Ce matin dans votre Stop ou Encore votez pour Vianney avec des extraits de son dernier album "Vianney", qui, seulement 3 semaines après sa sortie n novembre 2016, était déjà certifié Disque d'Or! Sa tournée passera par l'AccorHotels Arena de Paris les 8 et 9 juin 2018! N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.



A vous de voter également Stop ou Encore pour Phil Collins, dont on ne compte plus les tubes comme "Another day in Paradise", "Two Hearts".. N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.



Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.