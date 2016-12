Michel Delpech et George Michael dans le Stop ou Encore du 31 décembre 2016

REPLAY - Écoutez ou réécoutez Stop ou Encore de Vincent Perrot du 25 décembre 2016.

Crédit : Elodie Grégoire Vincent Perrot

par Kelly Horta publié le 30/12/2016 à 16:17

Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore nous rendrons hommage à des artistes partis en 2016 tels que George Michael ou encore Michel Delpech. C'est d'ailleurs hier que sortait le dernier Best of du grand Delpech, incluant 2 CD de 40 titres ainsi qu'un DVD de ses meilleurs passages télé ! D'autres artistes seront là pour nous remonter le moral comme les Daft Punk qui ont obtenu pour la première fois la place de numéro 1 au Billboard Hot 100 grâce à leur duo avec The Weeknd !Votez ensuite pour les artistes qui interprètent vos chansons favorites !





En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, Vous pourrez remporter la collection des 8 albums de 2016 en partenariat avec RTL, à vos téléphones: 3210 ou 74900 par SMS code VOTE

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Crédit : Capture Youtube / George Michael - Outside George Michael, une carrière marquée par des clips emblématiques

MICHEL DELPECH

Crédit : AFP / ROBYN BECK Si rien n'est officiel, nombreux sont les indices qui pourraient laisser penser que les Daft Punk ont prévu de sortir un album en 2017, et de repartir en tournée mondiale.

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.