Mars versus Vénus dans Histoires de Rire

publié le 21/05/2017 à 20:00

Ce soir, ça se bagarre dans Histoires de rire ! Les hommes et les femmes montent au créneau et se taillent des costards sur scène.



En catégorie masculine : Jean-Marie Bigard, Olivier de Benoist, Mathieu Madenian, Roland Magdane, Patrick Timsit, Bernard Mabille et Guy Bedos !

Et en catégorie féminine : Mercedes et Janine, Florence Foresti, Mado la Niçoise, Claudia Tagbo, Bérengère Krief et Christelle Cholet !

Alors, qui remportera la partie ?



Retrouvez Laurent Boyer pour un pur moment de bonheur. Pour vous, il revient sur les carrières des grands humoristes de la scènes française. Rire, joie et bonne humeur rythment ce rendez-vous inédit.





Florence Foresti, avec son t-shirt "Mère calme, Mère Agitée"

BIGARD