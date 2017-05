Manu Chao et Dalida dans le Stop ou Encore du 7 mai 2017

publié le 05/05/2017 à 11:16





Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Manu Chao de retour sur les scènes des festivals musicaux de l'été et l'occasion d'écouter ses tubes comme "Me gustas tu", "Clandestino" etc..... Votre Stop ou Encore rendra hommage ce matin à Dalida, qui nous quittait le 3 mai 1987. Pour marquer cette date anniversaire, le Palais Galliera à Paris, expose les plus belles tenues de scène et de ville de la chanteuse.. Replongez vous ensuite au coeur des tubes de l'année 1980, souvenez-vous: Madness, Eddy Mitchell, Diana Ross... A vous de voter sur rtl.fr !







En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés vous pourrez remporter vos places pour une des dates du Festival De Nîmes avec une programmation exceptionnelle: Manu Chao, Les Vieilles Canailles, The Pretenders, Renaud, Zucchero, Julien Doré, Les Insus.... et bien d'autres encore! Cerise sur le gâteau: Une nuit dans un hôtel 3* vous attend ensuite... ! A vos téléphones: 3210



Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Manu Chao

Dalida lors d'une emission sur TF1 en 1980 Crédit : ©Keystone-France/Gamma-Rapho Dalida à Bobino, 1958 © Studio Lipnitzki/Roger-Viollet

Madness dans Le Grand Studio RTL







Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.