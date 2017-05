Mammouths, faussaire et jardins dans La Curiosité

publié le 25/05/2017 à 18:30

Morceaux choisis

La Curiosité Est Un Vilain Défaut vous accompagne en ce jour férié !



Ce soir, Sidonie Bonnec et Thomas Hugues vous proposent de découvrir:

- Les mammouths avec Marylène Patou-Mathis

- Un portrait du faussaire de génie Guy Ribes par le réalisateur Jean-Luc Léon



jardins extraordinaires

Le printemps est la saison idéale pour se balader dans les jardins et parcs en fleurs, aujourd’hui ils sont ouverts au public mais il y a quelques siècles ils étaient les domaines secrets, privés, passionnées de rois, de reines et d’impératrice ! On part s’y balader avec l’historienne, Renée Grimaud.

Renée Grimaud est l'auteure du livre La Roseraie de Joséphine et autres jardins merveilleux de l’histoire publié aux éditions Prisma



La Roseraie de Joséphine et autres jardins merveilleux de l'histoire