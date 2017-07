Mado la Niçoise et des duos mythiques dans Histoires de Rire

publié le 02/07/2017 à 18:30

C'est à L'Hermitage queNoelle Perna a fait son apprentissage. Ce lieu de Nice n'a rien d'un conservatoire, au contraire, ça bouge ça remue ça discute, c'est le bar tenu par ses parents. Tous les types de personnages que Mado la Niçoise va reprendre dans ses spectacles sont là devant elle, Mais il faut deux grandes qualités, l'observation et la représentation. Elle observe décortique, et représente à sa manière ce monde populaire du Vieux Nice. Rapidement elle anime le bar et en 1999 elle ouvre u petit théâtre, le théâtre aux oiseaux, juste à côté du bar. Elle fait des spectacles et de la radio d'abord localement puis le succès élargi son public et Mado la Niçoise es devenu un personnage incontournable de la scène comique française.

Noelle Perna

Des duos ont fait les beaux jours des scènes comiques françaises et c'est Jacques Pessis grand spécialiste qui en parle avec Laurent Boyer, avec bien sûr de nombreux sketchs dont le célèbre duo Pierre Dac et Francis Blanche pour le mythique le Sar Rabindranath Duval...

Pierre Dac et Francis Blanche dans l'émission "Numéro spécial", en décembre 1959 Crédit : INA / Philippe Bataillon (Mis en ondes par Grégory Caranoni)

