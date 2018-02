Louane et Guns N'Roses dans le Stop ou Encore du 24 février 2018

Louane - On était beau (Clip Officiel)

publié le 23/02/2018 à 12:18

Ce matin dans Stop ou Encore, retrouvez Louane avec, et découvrez "Immobile" le nouvel extrait de son dernier album "Louane", déjà certifié Disque de Platine! La tournée de Louane passera par le Trianon de Paris les 4 et 5 mars 2018! A vos téléphones 3210, ou sms 74900...



Louane



Votez ce matin pour les Guns N'Roses ! Ils font un retour très remarqué, ils partent en Tournée à travers toute l'Europe cet été, et surprise..... Ils seront en concert avant, le 18 juin à Bretigny Sur Orge lors du Festival Download Paris et le 26 juin à Bordeaux, au Stade Bordeaux Atlantique!. A vos téléphones 3210, ou sms 74900...



Axl Rose, le chanteur du célèbre groupe de rock américain Guns N'Roses Crédit : AFP / Archives



Votre Stop ou Encore se met au vert ce week-end, en direct du Salon de l'Agriculture... L'occasion d'écouter quelques chansons "Champêtres"... "La cabane du Pêcheur" de Francis Cabrel, "A la campagne" de Benabar.... etc N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.



La nouvelle égérie du Salon de l'Agriculture 2018, "Haute". Crédit : SIA 2018

En votant ce matin, Stop ou Encore pour les artistes programmés, remportez vos places pour assister à l'un des rares concerts en France du "Not in this lifetime Tour" des Guns N'Roses le 25 juin à Bordeaux! Exceptionnel... !A vos téléphones 3210 ou 74900 par sms!





Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.