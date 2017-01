Les Viailles Cnanailles et Bruno Mars dans le Stop ou Encore du 14 janvier 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez Stop ou Encore de Vincent Perrot du 14 janvier 2017

Crédit : Elodie Grégoire Vincent Perrot

par Vincent Perrot publié le 13/01/2017 à 10:29

Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Les Vieilles canailles... qui partent en tournée en France dès juin 2017, avec RTL, et une halte parisienne les 24 et 25 juin 2017 à l'Accorhotels Arena de Paris...Place ensuite à Bruno Mars qui, lui aussi, sera en concert à l'Accorhotels Arena les 5 et 6 juin 2017... Hommage ensuite à Daniel Balavoine, qui nous quittait le 10 janvier 1986...Réécoutez avez plaisir "Mon fils ma bataille" entre autres...A vous de voter sur rtl.fr !



En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, vous pourrez remporter vos places pour assister au concert des Vieilles Canailles, le 25 juin 2017 à l'Accorhotels Arena de Paris avec RTL Exceptionnel.. A vos téléphones: 3210

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Les vieilles canailles en concert les 5, 6 et 7 novembre à Bercy

Crédit : AFP Bruno Mars a enflammé la scène du MTV Europe Music Awards

Je ne suis pas un héros - Daniel Balavoine

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.