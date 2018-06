publié le 17/06/2018 à 11:09

Toscane est le premier roman de Vincent Olliver. Ce débutant en littérature est avocat pénaliste au barreau de Paris. Son coup d'essai est un coup de maître.



Dans un gîte équestre en Toscane, 3 coups de feu déchirent le silence et sèment la stupeur puis l'effroi chez les vacanciers. 330 pages plus tard, on referme ce livre âpre et tendu, bluffé par l'histoire d'adultère, de détournement d'argent et de trafic d'armes déployée avec brio par Vincent Ollivier des collines de la paisible Toscane aux montagnes de l'Afghanistan en guerre.



Un impeccable premier roman qui nous rappelle que le sexe et l'argent ne font pas le bonheur. "Il y a à l’origine de ce livre, une confidence qui m'a été faite par une femme que j'ai rencontré en Toscane (...) elle m'a raconté de but en blanc qu'elle envisageait de quitter son mari et son fils pour aller vivre le parfait amour avec un militaire américain qu'elle avait rencontré par le biais d'un réseau social", confie Vincent Ollivier.

Toscane de Vincent Ollivier chez Flammarion



Toscane de Vincent Ollivier est dans "Les livres ont la parole" Crédit : Flammarion

Le coup de cœur du libraire



Fabien Vignaud de la librairie À L'Armitière à Rouen recommande Les chemins de la haine de l'anglaise Eva Dolan. Dans une petite ville d'Outre-Manche, on découvre au fond d'un jardin le cadavre brûlé vif d'un travailleur immigré estonien. "C'est un premier roman intelligent à l'intrigue efficace, pleine de rebondissements. Un roman qui est ancré dans la réalité politique, sociale, terriblement humain qui nous montre le monde tel qu'il est", explique Fabien Vignaud à RTL.

"Les chemins de la haine" est un roman d'Eva Dolan Crédit : Liana Levi