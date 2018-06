publié le 03/06/2018 à 08:12

Jean-François Parot a donné ses lettres de noblesse au polar historique. Avant sa disparition, l'auteur nous donnait rendez-vous chez lui en Bretagne près de Guérande. C'est dans cette ville où il a fait naître son héros Nicolas Le Floch.



L'écrivain et ancien ambassadeur en Asie et en Afrique vivait dans l'un des appartements du domaine de la Bretesche. Un château du 16ème siècle où il a donné sa toute dernière interview. "Je suis (ici) protégé par mes livres (...). Les livres sont des gardiens extraordinaires, ils vous enserrent de leur présence silencieuse, de leur affection".

Le créateur de Nicolas Le Floch avouait "être otage de son succès", puisque de nombreux lecteurs lisent les aventures de son personnage. "Ils souhaitent connaître la fin, ils souhaitent savoir ce que Nicolas va devenir pendant la Révolution et je comprends", raconte-t-il.

Jean-François Parot nous a quittés beaucoup trop tôt, à l'âge de 71 ans. Heureusement il nous laisse Les enquêtes de Nicolas Le Floch à lire ou à relire aux éditions Lattès et chez 10/18.



"L'année du volcan" met en scène la 11ème enquête de Nicolas le Floch. Crédit : JC Lattes

Le coup de cœur du libraire



Géraldine Guiho travaille à la librairie des Pertuis de Saint-Pierre d'Oléron. Elle conseille Roulio fauche le poil, le premier roman d'une auteure dont on ne connait que le prénom Julia et le métier, vendeuse sur les marchés. Elle raconte la vie rocambolesque d'une jeune marseillaise montée à Paris après une peine de cœur et un nouveau travail dans un salon d'épilation. "Malgré tout ça, elle aborde sa vie avec un formidable panache beaucoup de malice", explique la libraire. "On a un roman truculent qui regorge de situations fantasques, loufoques et puis aussi d'expressions toutes plus savoureuses les unes que les autres.

"Roulio fauche le poil" de Julia Crédit : Le Tripode