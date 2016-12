Les Incontournables du rire avec Laurent Boyer

REPLAY - Laurent Boyer vous propose de vous faire plaisir avec des sketchs éternels

Certains sketchs sont devenus des monuments de l'humour, on les a entendus, réentendus, on ne s'en lasse pas. Ce soir petit panoramique de ces perles, véritables madeleines de Proust du rire : Fernand Reynaud fier d'être plombier, Coluche à l'histoire d'un mec à vous raconter, Jean Yanne passe son permis de conduire, Raymond Devos, dont le musée vient d'être inauguré dans sa maison de la Vallée de Chevreuse, aimerait bien voir la mer. Il faudra également bien se placer pour être sur la photo prise par Jean-Marie Bigard, et si on veut se refaire une beauté, on passera par la haute-coiffure de Pierre Desproges ou le salon de Muriel Robin, et quelques jour après la Toussaint, séance de rattrapage pour souhaiter avec Guy Bedos, sa fête à Paulette. Et bien d'autres durant ces deux heures d'Histoires de Rire.

