Les Grosses Têtes heureuses de retrouver Bernard Mabille

Best of 27.08.17

publié le 27/08/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui déteste perdre… même du poids… Caroline Diament.

Une Grosse Tête qui a l'embarras du choix pour la Saint Valentin… Karine Le Marchand.

Une Grosse Tête dont la pièce "Toc Toc" vient de passer les 2000 représentations à Madrid…Laurent Baffie.



Une Grosse Tête qui n'a pas toujours la bonne réponse aux questions, la preuve il a quand même divorcé deux fois… Florian Gazan.



Une Grosse Tête à l'image de notre planète… rond et qui tourne tout le temps… Gérard Jugnot.



Une Grosse Tête qui raconte sur scène qu'il surnomme toujours son sexe Sarko: Tout petit mais toujours excité…Bernard Mabille.

Bernard Mabille dans Les Grosses Têtes Crédit : SIPA Presse pour RTL

