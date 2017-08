Les Grosses Têtes font un tour du monde des langues

Best of 23.08.17

publié le 23/08/2017 à 18:00

Une Grosse Tête capable de vous réciter du Paul Geraldy aussi vite fait qu'elle peut dénuder une de ses épaules…Isabelle Mergault

Une Grosse Tête qui a dit un jour: c'est parce qu'on m'attend au tournant, voilà pourquoi j'ai décidé d'aller tout droit…Philippe Geluck

Une Grosse Tête qui aurait dû faire de la politique parce qu'elle au moins on sent sa sincérité quand elle est en campagne…Karine Le Marchand





Une Grosse Tête qui aurait pu appeler son incontournable édito dans son célèbre hebdomadaire: Le Point G… Franz-Olivier Giesbert



Une Grosse Tête dont on peut dire qu'il ne manque pas d'air, il les connait même par cœur… Christophe Beaugrand



Une Grosse Tête qui a été faite Chevalier de la Légion d'Honneur en tant que "Papille" de la Nation… Jean-Pierre Coffe

