Les Grosses Têtes en prennent pour leur grade

publié le 17/08/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête danseuse à Hollywood, actrice à Broadway et OVNI à Paris... Liliane Montevecchi

Une Grosse Tête qui est aussi connue à New-York que Liliane Montevecchi l'est à Paris…Isabelle Mergault



Une Grosse Tête qui au niveau de la comédie musicale a renoncé depuis longtemps à jouer dans « Hair »…Gérard Jugnot



Une Grosse Tête qui est une comédie musicale à lui tout seul : il parle, il chante, il danse… Pierre Bénichou



Une Grosse Tête qui aime la compétition et vient ici travailler plus pour gagner moins…Christophe Dechavanne



Une Grosse Tête qui dans son dernier livre nous dit que le prix du parking à Orly est le seul vol qui n'a jamais de retard…Bernard Mabille

Bernard Mabille dans Les Grosses Têtes Crédit : SIPA Presse pour RTL

