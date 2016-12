Les Grosses Têtes en fêtes !

REPLAY - Avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier : Laurent Baffie, Steevy, Caroline Diament, Karine Le Marchand, Titoff et Yann Moix.

par Thomas Martin publié le 20/12/2016 à 18:00

Une Grosse Tête dont la spécialité cette année a été d'interwiever les agriculteurs et les menteurs...Karine Le Marchand.



Une Grosse Tête qui rentre dans une période dangereuse, à tous moments elle peut finir truffée au fond d'une poêle...Caroline Diament.



Une Grosse Tête qui n'est pas né dans une étable mais dans un loft...Steevy.



Une Grosse Tête qui ne connait aucune trêve même à Noël...Laurent Baffie



Une Grosse Tête dont on se demande si le Père Noël ne va pas dans la même salle de sports que lui...Titoff.



Une Grosse Tête pour qui c'est Noël en permanence puisqu'il enguirlande tout le monde à la télé...Yann Moix

