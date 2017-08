Les femmes contre-attaquent aux Grosses Têtes

Best of 21.08.17

publié le 21/08/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qu'on va faire crier "Oh oui oui oui" pendant deux heures pour la journée de la femme… mais juste en lui posant des questions… Caroline Diament.

Une Grosse Tête qui démarre ce soir au Théâtre de Paris avec sa fille Charlotte dans "Je t'ai laissé un mot sur le Frigo"…Michèle Bernier



Une Grosse Tête qui enchaine la semaine de la ferme avec la journée de la Femme…Karine Le Marchand.



Une Grosse Tête qui va éclabousser l'émission de son talent et de son dernier repas… Isabelle Mergault.



Une Grosse Tête qui se demande encore pourquoi il n'y a que des femmes dans l'équipe aujourd'hui… Chantal Ladesou.



Une Grosse Tête, drôle, belle, cultivée, qui sait jouer, qui sait chanter, la nouvelle chouchoute de l'émission…Arielle Dombasle.

Caroline Diament dans Les Grosses Têtes Crédit : Jérôme Domine / SIPA Presse pour RTL

