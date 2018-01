Les Enfoirés De Palmas dans le Stop ou Encore du 13 janvier 2018

publié le 12/01/2018 à 12:07

Ce matin dans votre Stop ou Encore, découvrez en exclusivité le tout nouveau titre des Enfoirés. Ils seront en concert sur la scène du Zenith de Strasbourg du 16 au 21 janvier 2018,.. Dans ce spectacle 2018, ils rendront aussi hommage à Johnny Hallyday...Téléphone: 3210... sms au 74900!

Les Enfoirés se produiront à Strasbourg en janvier 2018 Crédit : Christophe Chevalin /TF1



Ce matin votre Stop ou Encore vous propose d'écouter et de voter pour Gerald De Palmas, qui reprend notamment "Marie", qu'il avait écrite pour Johnny Hallyday, mais aussi un extrait de son dernier album "La beauté du geste".. A vos téléphones 3210, ou sms 74900...



De Palmas dans Le Grand Studio RTL



A vous de voter également Stop ou Encore pour Sade, surnommée "The first Lady of cool", avec sa voix de princesse exotique laissez vous porter par "Your love is king" ou encore "Smooth operator"..... N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.



Sade

En votant ce matin, Stop ou Encore pour les artistes programmés, gagnez votre montre Collector RTL! A vos téléphones.... 3210 ou 74900 par sms!

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.