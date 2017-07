Les Chevaliers du fiel et Patrick Timsit

publié le 15/07/2017 à 23:01

Les Chevaliers du fiel, Éric Carrière et Francis Ginibre, avaient débutés leur carrière humoristique sur une télévision locale, puis en 1996 dans les caves-spectacle de Toulouse. Ensuite, ils avaient exercé leur activité dans plusieurs domaines, notamment les spectacles de scène, la radio, l'écriture de livres humoristiques ou encore la télévision. En janvier 1999, le duo se produit à l'Olympia, assure une tournée et produit une vidéo captée au Zénith.



Dans les années 2000, les Chevaliers du Fiel confirment le succès de leur humour en commençant par monter sur scène au Casino de Paris et assure une tournée d'une centaine de représentations.

Ils répondent à la question de Laurent Boyer sur la recette d'un duo qui fonctionne bien.

Le vrai secret d'un bon duo est de bien s'entendre et de rire. Au début de notre carrière, quand on se faisait jeté par des grandes chaînes à Paris, on ne prenait pas de taxi car on était fauché mais on se marrait quand même.

Les Chevaliers du Fiel revisiteront leur délirante Brigade des feuilles avec une mise à jour 2.0 de leurs fameux employés municipaux. Ils seront en tournée en France du 15 septembre au 2 octobre 2014.



Alors, pour récompenser leur ténacité, Les Chevaliers du Fiel pourront encore chanter le chant, si beau... Le chant des municipaux 2.

