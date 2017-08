Les bons conseils de Jean-Pierre Coffe aux Grosses Têtes

Best of 16.08.17

publié le 16/08/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête, qui tant qu'il y aura des Balkany ou des Cahuzac pourra continuer à payer ses impôts sans soucis… Bernard Mabille

Une Grosse Tête qui vient ici pour épater la galerie, Huberty Breyne Gallery, 91 rue Saint Honoré Paris 1er, puisque la promo c'est aussi l'art du Chat… Philippe Geluck



Une Grosse Tête qui épluche plus souvent des légumes que la presse… Jean-Pierre Coffe



Une Grosse Tête qui a dit un jour : "On a plus de chance d'être secouru au Pôle Nord qu'au Pôle Emploi"… Jacques Mailhot



Une Grosse Tête qui est le plus jeune d'entre nous: il naissait quand les autres subissaient leur premier contrôle de la prostate… Baptiste Lecaplain



Une Grosse Tête qui joue la chanteuse Ramona tous le soirs au Théâtre des Variétés et quand on l'entend chanter, on se demande comment cette idée a pu cheminer… Isabelle Mergault

Jean-Pierre Coffe, le 22 septembre 2013 Crédit : KENZO TRIBOUILLARD / AFP

