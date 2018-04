publié le 30/04/2018 à 20:43

Ils sont les paysans les plus connus de France. Depuis 2018, les Bodin's ont attiré 850.000 spectateurs. Derrière les Bodin's se trouvent Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet. Vincent donne vie à Maria 87 ans, mère autoritaire et possessive et Jean-Christian à son fils Christian, quinqua un peu benêt.



"Ce qui nous arrive, le succès, on n'y y croit pas", lance Jean-Christian Fraiscinet. "On se pince un peu tous les jours", ajoute Vincent Dubois. "L'une des recettes du bonheur, on se dit que c'est de continuer à s'épater de ce qu'on vit. Donc on va continuer comme ça".

Les Bodin's se moquent, avec bienveillance, des paysans. Plus que se moquer, le spectacle rend hommage à ce milieu. "Les paysans sortent vainqueurs au final. On les défend, on ne s'en moque pas. On les décrit. Ils sont plein de jugeote", soulignent les acteurs.

Si les Bodin's existent depuis les années 1990, le spectacle joué depuis 2015 a nécessité la reconstitution d'une ferme grandeur nature, avec ses animaux, sur les scènes des Zénith de France, jusqu'en décembre 2019.