Le 3 novembre 2016 dernier, les Français ont découvert Leïla Slimani et son roman Chanson douce, couronné par l'académie Goncourt. Plus d'un an et demi après cette heureuse consécration, l'auteure porte un regard nostalgique sur cette folle journée. "Ça reste assez irréel bizarrement. (...) Ce qui était très beau, c'est tout cet amour que j'ai reçu". Son oeuvre est désormais disponible en livre de poche chez Folio.



L'histoire d'une Chanson douce tourne autour du meurtre de deux enfants par leur nourrice. Un roman aux allures de polar même si on connait d'emblée la coupable. Le suspense du livre est ailleurs : il se trouve dans les raisons qui ont poussé cette femme insoupçonnable à commettre ce geste et les raisons pour lesquelles les parents n'ont rien vu venir.

Depuis novembre 2016, Leïla Slimani a sillonné la France voire le monde et rencontré des milliers de lecteurs. "Ce sont surtout dans mes voyages à l'étranger qu'il y a eu des rencontres assez étonnantes, assez étranges", raconte l'écrivaine qui a notamment passé deux semaines en Chine. "Je suis allé à la rencontre du public chinois, qui est un public qui est en train de consommer massivement de la littérature, et en particulier la littérature française".