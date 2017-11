Le Soldat Rose et Coldplay dans le Stop ou Encore du 4 novembre 2017

publié le 03/11/2017 à 12:04

Ce matin dans votre Stop ou Encore, votez pour le dernier volet de la trilogie du Soldat Rose: Le Soldat Rose à la fabrique de jouets , ainsi vous pourrez écouter le duo Olivia Ruiz & Renan Luce "Frère et sœur"... Concert exceptionnel à l'Olympia le 22 novembre 2017!.Téléphone: 3210... sms au 74900!

Place ensuite à Coldplay! Le groupe est entré dans l'histoire cet été, avec son "A head full of dreams Tour", qui décroche le titre de la 5ème tournée la plus lucrative de tous les temps, détrônant ainsi Madonna! .L'occasion d'écouter leur duo avec The Chainsmokers "Something just like this"... A vos téléphones: 3210, ou sms au 74900...



Chris Martin, de Coldplay : "On ne s'est jamais aussi bien senti lors d'une tournée" Crédit : THOMAS SAMSON / AFP

Dans votre Stop ou Encore ce matin, Vianney, avec des extraits de son dernier album "Vianney". Il est en lice pour devenir l'album RTL 2017. Vous aimez son album ? Alors votez dès maintenant sur rtl.fr pour élire votre album RTL de l'année 2017... N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.

Vianney, disque éponyme Crédit : RTL





En votant ce matin, vous pourrez remporter vos places pour assister au concert exceptionnel du "Soldat Rose à la fabrique de jouets" à l'Olympia le 22 novembre à 20h00! Plus des packs contenant: Le CD, le vinyle et le livre du Soldat Rose à la fabrique de jouets ... A vos téléphones.... 3210 ou 74900 par sms!



Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.