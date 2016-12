Le pianiste Lang Lang dévoile son nouvel album, "New York Rhapsody"

REPLAY - Le pianiste chinois Lang Lang dévoile son nouvel album, "New York Rhapsody", en hommage à la ville qui ne dort jamais.

> Le pianiste chinois Lang Lang sort un nouvel album Crédit Image : AFP Crédit Média : Charlotte Latour

par Charlotte Latour publié le 26/12/2016 à 10:12

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Hommage à la ville qui ne dort jamais sur le nouvel album de Lang Lang : New York Rhapsody. Clin d’œil à la Rhapsody in Blue, cette pièce de l’Américain George Gershwin, que le pianiste de 34 ans a déjà jouée à plusieurs reprises avec un immense jazzman, l'autre pianiste : Herbie Hancock (que Lang Lang appelle jazz god, le dieu du jazz).



Cette Rhapsody in Blue est le point de départ de l’album. Déjà enregistrée par les deux artistes, Lang Lang a voulu en 2011 rendre hommage à New York - où il vit depuis bientôt 10 ans - en piochant dans le répertoire pop/rock des morceaux ou chansons qui font référence à la ville et qui s’accordent avec l’œuvre de Gershwin. Et ce ne fut pas une mince affaire puisque le travail sur cet album a duré 5 ans !



Ce New York Rhapsody réunit de grands noms et de grandes voix, notamment celle de Lou Reed dans Dirty Boulevard. Lang Lang a joué lors de l’ouverture des JO de Pékin, a donné un concert devant les chutes d’Iguazu, remplit des stades entiers aux États-Unis et en Chine. Un phénomène, curieux de tout et à la technique incontestable.