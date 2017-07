Le Grand Quiz de l'été est de retour !

publié le 10/07/2017 à 15:04

Pour ce premier jour, nous avons pu jouer avec Audrey, Philippe, Céline, Gabriel, Marylène, Yoann, Céline (pas la même), et Carine.

Nous retiendrons de la bonne humeur, une très bonne ambiance pour ce grand retour.

Les deux gagnantes d'aujourd'hui sont Céline et Céline !

Félicitations à elles !

Et pourtant ce n'était pas la Sainte Céline.

Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris.

Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand.

Un séjour féerique en famille à Disneyland® Paris où vous pourrez vivre la magie Disney pour les grands comme pour les petits Jusqu'au 18 Septembre, venez vivre la magie de la Reine des Neiges ! Et pour un été complètement givré, venez chanter en chœur les musiques du film avec Elsa, Anna et Olaf lors d'un magnifique spectacle interactif. Une chose est sûre, ce spectacle ne vous laissera pas de glace !

Tout au long de l'été, en appelant le 3210 et par sms au 74900 tentez de gagner un séjour pour 4 personnes à l’Hôtel Disney Sequoia Lodge® en demi-pension et avec les entrées pour le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios®

